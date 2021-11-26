Навыки саратовских киберспортсменов оценили в российских регионах

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В Саратовской области есть сильные киберспортсмены, которых зовут в сборные других регионов. Об этом рассказал председатель местного отделения Федерации компьютерного спорта России Сергей Постников. По его словам, с начала развития киберспорта в регионе, наши спортсмены входили в топ-10 на крупных чемпионатах, а в 2007 году даже забрали первое место.

Он отметил, что областное отделение федерации работает на то, чтобы выращивать своих спортсменов.

- Например, на Кубке Саратовской области определяются спортсмены, которые получают спортивные разряды, после чего их включают в региональную сборную, а далее уже они выступают на Кубке России. То же самое касается и чемпионатов, — пояснил председатель реготделения и добавил, что у других регионов политика киберспорта складывается по-другому.

- Они берут уже готовые команды киберспортивных организаций, то есть, грубо говоря, нанимают ренегатов. Я тоже хотел подписать сборную, уже готовую команду, но у нас такой политики нет, — рассказал Сергей Постников.

Напомним, Правительство РФ осенью 2023 году организует международный турнир по киберспорту «Игры Будущего». Соревнования объединят в себе спорт, технологии, инновации и образование. Они пройдут по 21 дисциплине, среди которых, в частности, будут схватки в FIFA 2021, Dota2 и CS:GO, а также гонки дронов, битвы роботов.

Турнир пройдет в одном или нескольких российских городов. Уже стартовала заявочная кампания по выбору организатора соревнований. Планируется, что «Игры Будущего» привлекут не менее 300 тыс. посетителей и 100 млн зрителей. В целом число российских фанатов киберспорта достигает 15,4 млн человек.

- У киберспортсменов, выходцев из Саратовской области, есть шанс попасть в сборную России на «Игры Будущего», — подчеркнул Сергей Постников.

Всего реготделение ФКС за 4 года провело более 50 турниров, в которых приняли участие свыше 2,5 тыс. участников.

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