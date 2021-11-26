Два парня пострадали в аварии около ТЦ «Триумф»

Авария в Кировском районе
Вчера, 25 ноября, в Кировском районе Саратова произошла авария, в которой пострадали два молодых человека.
В 17:30 напротив ТЦ «Триумф» 45-летний водитель автомобиля Nissan врезался в «Ладу Веста», за рулем которой сидел 18-летний парень.
В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля и его 19-летний пассажир. С травмами они доставлены в медицинское учреждение.
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