В Новоузенском районе ищут зеленоглазую женщину в бордовом платке

Ориентировку опубликовали в сообществе поисковиков в соцсети

В Новоузенском районе Саратовской области пропала женщина. Её приметы вчера, 25 ноября, вечером сообщили в своем сообществе волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

52-летнюю Ханымзию Бисенову не видели с 21 ноября. Ей приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, короткие крашеные волосы, зеленые глаза. В день исчезновения на женщине были: темно-синий кардиган в серую полоску на крупных пуговицах, черные калоши и бордовый платок.

Если вы где-то видели Ханымзию, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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