В Новоузенском районе ищут зеленоглазую женщину в бордовом платке

Ориентировку опубликовали в сообществе поисковиков в соцсети
В Новоузенском районе Саратовской области пропала женщина. Её приметы вчера, 25 ноября, вечером сообщили в своем сообществе волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
52-летнюю Ханымзию Бисенову не видели с 21 ноября. Ей приметы: рост 155 см, нормальное телосложение, короткие крашеные волосы, зеленые глаза. В день исчезновения на женщине были: темно-синий кардиган в серую полоску на крупных пуговицах, черные калоши и бордовый платок.
Если вы где-то видели Ханымзию, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.