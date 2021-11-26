В Саратове будет неустойчивая погода и туман

Сегодня, 26 ноября, в Саратове не слишком сильные морозы: температура колеблется в районе нуля, но по ощущениям будет около -6 градусов. Небо затянуто облаками, которые разойдутся ко второй половине дня. Дует юго-западный ветер со скоростью 4 – 6 м/с, отдельные его порывы достигают 12 м/с.

В Саратовской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами утром будет туман с видимостью 500 - 1000 метров, а также изморозь. На дорогах гололедица. Ветер дует юго-западный, его скорость составляет 5-10 м/с, местами порывы доходят до 14 м/с. Температура колеблется от -2 до +3 градусов, о чем сообщает Приволжский УГМС.

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