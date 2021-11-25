В дачном поселке Энгельсского района сгорел мужчина

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Вечером 25 ноября пожарные прибыли на тушение хозяйственной постройки СНТ «Урожай» в рабочем поселке Приволжский Энгельсского района.

После тушения огня и разбора конструкции сгоревшей постройки обнаружено сильно обоженное тело человека. В ходе проведения проверки личность погибшего установлена. Им оказался 56-летний местный житель.

Как сообщили в региональном СУ СКР, сгоревшая постройка отапливалась электрической плиткой. По предварительной версии, возгорание началось с дивана, где обнаружили тело погибшего. Точная причина пожара устанавливается, также назначено судебно-медицинское исследование для окончательного определения причины смерти мужчины.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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