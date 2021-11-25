Саратовцев поздравляют с приближением хануки

Саратовцев поздравляют с Ханукой

В центре Саратова на перекрестке улицы Вавилова и Мирного переулка вечером 25 ноября установили иудейский религиозный символ – гигантскую ханукию.

Огромный подсвечник с восемью свечами установлен в начале пешеходной зоны недалеко от памятника Николаю Вавилову и Митрофаньевской церкви. На нем закреплен щит с поздравлением и пожеланием «веселой хануки».

Ханука - иудейский праздник света, в 2021 году он начнется 28 ноября с заходом солнца и продлится до 6 декабря.

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