В Саратове сын признался в убийстве отца

Молодой человек ударил отца ножом в грудь Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова продолжается расследование об убийстве 51-летнего жителя дома на улицы Азина.

Возбуждено уголовное дело об убийстве Фото: СУ СКР по Саратовской области

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину признал и раскаялся 23-летний сын жертвы.

Молодой человек признал свою вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

По версии следствия, около 11 часов вечера 21 ноября молодой человек вернулся с работы. Дома он поссорился с отцом, но мать попыталась пресечь конфликт и отвела сына в другую комнату. Однако он вернулся уже с ножом и ударил родителя в грудь. Тот умер на месте от раны в сердце.

После этого юноша убежал из дома и был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас он взят под стражу.

После убийства юноша сбежал, но был задержан Фото: СУ СКР по Саратовской области

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