В Саратове сын признался в убийстве отца

Молодой человек ударил отца ножом в грудь
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова продолжается расследование об убийстве 51-летнего жителя дома на улицы Азина.
Возбуждено уголовное дело об убийстве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину признал и раскаялся 23-летний сын жертвы.
Молодой человек признал свою вину
Фото: СУ СКР по Саратовской области
По версии следствия, около 11 часов вечера 21 ноября молодой человек вернулся с работы. Дома он поссорился с отцом, но мать попыталась пресечь конфликт и отвела сына в другую комнату. Однако он вернулся уже с ножом и ударил родителя в грудь. Тот умер на месте от раны в сердце.
После этого юноша убежал из дома и был задержан сотрудниками полиции.
Сейчас он взят под стражу.
После убийства юноша сбежал, но был задержан
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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