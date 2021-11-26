Возбуждено уголовное дело об убийстве в доме на Тверской

Бдительные соседи вызвали полицию Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова был убит 55-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, возбуждено уголовное дело. Под подозрение попал 35-летний приятель погибшего, который оказался с ним в момент смерти.

Под подозрение попал приятель погибшего Фото: СУ СКР по Саратовской области

Преступление было совершено на улице Тверская днем 24 ноября. Жители одного из домов услышали шум и вызвали полицию. В квартире был найден труп хозяина, и там же находился его приятель. Мужчина задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Установлено, что причиной смерти человека стала тупая травма шеи, перелом подъязычной кости и щитовидного хряща.

Решается вопрос об аресте задержанного Фото: СУ СКР по Саратовской области

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