В Саратове достроят новую инфекционную больницу в декабре

Роман Бусаргин в новой больнице

В Саратове новую инфекционную больницу достроят в декабре, об этом рассказал Роман Бусаргин.

- Больница будет оснащена современным оборудованием, иметь свою лабораторию, кислородную станцию. В декабре строительно-монтажные работы должны быть завершены. Минздраву следует активнее приглашать медиков. Нужно ускориться в этом направлении, - заявил председатель правительства, обращаясь к Олегу Костину.

- В области развернуто уже 4086 коек, из них 3123 с кислородом. Сейчас в ковид-госпиталях свободна 931 койка, это 22,7 процентов от общего числа, количество тяжелых пациентов постепенно снижается. За неделю сокращено более 1000 койко-мест. Нужно постепенно переводить свободные места под оказание плановой помощи, - рассказал Роман Бусаргин.

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