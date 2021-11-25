Сегодня, 25 ноября, саратовских автомобилистов предупредили, что в Ленинском районе на четыре дня перекроют движение транспорта.

С 8:00 завтра, 26 ноября до 17:00 на 30 ноября закрывается движение на улице Осенняя на участке Ламповой до дома №6 Осенней. Проехать могут только спецмашины коммунальщиков и экстренных служб.

Подрядная организация проводит строительные работы и установит вокруг предупреждающие знаки.

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