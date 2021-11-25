В центре Саратова вандалы уничтожают исторический особняк

Старинная усадьба в Саратове

В центре Саратова вандалы уничтожают историческое здание. Об этом рассказали сегодня, 25 ноября, на заседании Градозащитного общественного совет при Саратовской областной Думе.

- В Саратове появилось еще одно историческое здание, которое вскоре может быть полностью разрушено. Речи идет об усадьбе, которая находится в самом начале улицы Некрасова на пересечении с Чернышевской. Его уже год, как расселили, а недавно его вскрыли и полностью разграбили. Внутри вытащено все, что можно вытащить. Хотя буквально месяц здание находилось в первозданном виде. Теперь его поджог и уничтожение – вопрос нескольких дней, - считает Глава объединения Алексей Голицын.

Подобная история произошла и с усадьбой Черномашенцевой, которую недавно признали объектом культурного наследия регионального значения. Как рассказал Краевед Денис Жабкин, два года назад расселили флигели во дворе. Сразу после этого объявились некие люди, которые выломали окна. Когда жильцы вызвали полицию, они пояснили, что являются представителями управляющей компании и их действия согласованы с администрацией.

- Получается, что разрушать памятники помогают городские власти, которые наоборот должны сохранять облик здания, - заявил эксперт.

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