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Здоровье25 ноября 2021 13:13

Вячеслав Володин: обсуждения законов о QR-кодах стартуют на следующей неделе

Наталия Калинина
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Володин Саратов

Володин Саратов

Сегодня, 25 ноября, в телеграм-канале сторонников спикера ГД «Володин Саратов» напомнили, что уже на следующей неделе в Госдуме начнутся обсуждения законов о QR-кодах. Законодательное собрание рассмотрит инициативу совместно с Правительством.

Вячеслав Володин сообщил, что вице-премьер Правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения и министр транспорта выслушают инициативы депутатов.

- Мы должны понимать ответственность. Причем ответственность за жизнь людей, за их здоровье, – напомнил Вячеслав Володин.

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