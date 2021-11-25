В Саратове предложили учредить антипремию в сфере сохранения культурного наследия

Депутат саратовской областной думы Алексей Наумов на заседании градозащитного совета 25 ноября внес предложение учредить в регионе премию или антипремию в сфере сохранения культурного наследия. Он указал на опыт Москвы, где недавно учредили премию "Бандерлоги Наследия", которая выдается недобросовестным застройщикам или экспертам.

- Впервые в истории России будет выдаваться такая антипремия. А в Саратовской области можно наоборот, поощрять неравнодушных, - отметил он.

Идею поддержал зампредседателя градозащитного совета при областной думе Владимир Лешуков.

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