Вынесен приговор зарезавшему супругу при разводе жителю Саратова

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Саратове вынесен приговор 32-летнему мужчине, зарезавшему супругу во время развода.

Трагедия разыгралась 1 августа 2021 года около 12:00. В тот момент саратовец и его 28-летняя жена находились в процессе развода. Бывшие супруги встретились в припаркованном автомобиле возле дома № 18 по улице Зенитная. В процессе выяснения отношений мужчина набросился на свою бывшую спутницу жизни и зарезал ее. Осознав содеянное, он пошел в полицию и во всем сознался.

Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к девяти годам строгого режима.

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