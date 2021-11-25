Скандальную рекламу у Свято-Троицкого собора снимут в течение месяца

Камень преткновения на фото

Скандальную рекламу у Свято-Троицкого собора снесут в течение месяца, об этом сообщил на своей странице в Инстаграм Михаил Исаев.

Эпопея с рекламным щитом возле храма тянется уже давно. Раннее там боролись с объявлением от картинг-центра, а теперь хотят убрать изображение женской натуры. В августе этого года Арбитражный суд Саратовской области признал требование администрации убрать плакат. Рекламный щит попал в границы охранной зоны памятника регионального значения «Ансамбль, Музейной площади XVII-XIX в.в.».

В адрес ООО «Адвертисмент» направили предписание, согласно которому рекламный щит нужно демонтировать в течение месяца, а сам скандальный плакат убрать за три дня. В противном случае власти это обещают сделать принудительно.

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