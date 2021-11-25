В Саратове из окна выпал 12-летний мальчик

В Кировском районе Саратова из окна выпал 12-летний мальчик. Как сообщает пресс-служба СУ СК региона, следователи начали проверку.
По предварительным данным, инцидент случился сегодня днем на улице Степана Разина. 12-летний мальчик упал из окна четвертого этажа. Медики доставили пострадавшего в больницу.
Следователями СК проведен осмотр места происшествия. Идет проверка и опрос свидетелей.
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