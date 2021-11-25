На пожаре в Петровском районе погиб 51-летний мужчина

Фото с места пожара

В Петровском районе Саратовской области после пожара обнаружили тело 51-летнего мужчины. Следователи проводят проверку, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня утром житель села Оркино Петровского района пришел в гости к 51-летнему брату. Возле его дома он заметил дым, а войдя внутрь, обнаружил, что в жилой комнате горит на пол. Хозяин дома лежал на полу и уже не дышал. Свидетель своими силами потушил огонь и вызвал полицию.

Тело погибшего сильно обгорело, однако признаков насилия на нем нет. Точную причину смерти установят эксперты. Следователи проводят проверку, по результатам которой примут соответствующее решение.

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