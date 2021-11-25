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Политика25 ноября 2021 11:56

Рашкин ушел от ответа на вопрос, почему он врал всем, что нашел лося

Генпрокурор Краснов заявил, что Рашкин все прекрасно знал и нарушал закон целенаправленно
Источник:kp.ru
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В государственной думе 25 ноября продолжается рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности с депутата от КПРФ Валерия Рашкина.

Валерий Рашкин, отвечая на вопрос почему он долго врал, что нашел лося, начал рассказывать, что готов все подробности изложить в следственном комитете, но его туда до сих пор не пригласили.

Жириновский уточнил, почему Рашкин не обращался к фракциям с просьбой не поддерживать предложения прокурора?

Рашкин ответил, что он на сегодняшнем заседании озвучил готовность сотрудничать со следствием.

Генпрокурор Краснов уточнил, что в дальнейшем ему не потребуется обращаться в парламент, чтобы передать документы уголовного дела по незаконной охоте депутата в суд. Он уточнил также, что Рашкин - охотник с более чем 20 летним стажем и прекрасно знает все правила, а также то, что он их все нарушил.

Краснов также отмел все подозрения в политической ангажированности уголовного дела.

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