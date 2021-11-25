Саратовский врач не считает новую инициативу о COVID-19 рожденной в кабинете власти

Доктор Спиваковский

Предложение продлить сертификаты для переболевших ковидом имеет серьезные научные обоснование. Так считает доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии и неонатологии СГМУ им. В.И. Разумовского Юрий Спиваковский.

- Вероятность повторного заболевания, вероятно, низка, поэтому продление сроков сертификата действительно имеет смысл, — отметил врач.

Напомним, зампред Правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом России предложила увеличить срок действия сертификатов для переболевших коронавирусом с шести месяцев до одного года. Владимир Путин поддержал эту инициативу.

- Когда представители правительства выносят такую вещь практически в сформулированной форме, их предложение основывается на мнениях специалистов, — подчеркнул Юрий Спиваковский.

- В нашей стране достаточно плотно анализом ситуации занимается служба Росэпиднадзор. Они проводят достаточно глубокий эпидемиологический мониторинг населения, поэтому такое предложение не рождается в каких-то кабинетах власти, оно обычно уже имеет обоснование ученых, — считает доктор медицинских наук.

Татьяна Голикова привела данные мониторинга эпидемиологической ситуации — показатели повторного заболевания COVID-19 крайне низкие. Цифра не превышает 0,74%. По мнению специалистов, люди, которые перенесли ковид, условно считаются защищенными до года после болезни.

- Мир с этой инфекцией столкнулся впервые. Понятно, что мы никак не могли ожидать подобных видов штаммов в рамках одной инфекции. Но инфекционисты и эпидемиологи уже над этим, вероятно, подумали. Поэтому на данном этапе решение продлить сертификаты абсолютно обоснованно, — заключил Юрий Спиваковский.

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