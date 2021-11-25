Житель Краснокутского района случайно поджег свой дом

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера, 24 ноября, в Краснокутском районе Саратовской области произошел пожар: местный житель случайно поджег свой дом.

Возгорание заметили в 7:46, горел частный дом в селе Лебедевка. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем хозяина дома. На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС Саратовской области.

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