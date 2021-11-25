В Саратовской области 23 человека умерли от COVID-19 за сутки

В Саратовской области 23 человека за сутки умерли от COVID-19. Сегодня, 25 ноября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности от новой коронавирусной инфекции в регионе.

Скончались двенадцать женщин и одиннадцать мужчин в возрасте от 61 до 85 лет, общее количество жертв коронавируса в регионе достигло 4 497 человек.

Напомним, всего в Саратовской области коронавирусом заразились 117 246 человек, 627 из них узнали свой диагноз сегодня.

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