Расходы Саратовской области на одного жителя за пять лет выросли почти в два раза

Роман Бусаргин

В Саратовской области предварительные итоги 2021 года по бюджетной обеспеченности говорят о позитивных изменениях. С последних мест в стране регион поднялся значительно выше, обогнав по уровню расходов на одного жителя Волгоградскую, Ростовскую, Тамбовскую и Пензенскую области. Об этом сообщил на заседании областного правительства 25 ноября его председатель Роман Бусаргин.

Темпы роста расходов на одного жителя выросли с 37,5 тыс. рублей в 2016 году до 71,5 тыс. рублей в 2021 году. Это в выше чем средний в ПФО и даже в РФ.

- По темпам роста налоговых и неналоговых доходов область по итогам 8 месяцев вышла на шестое место в ПФО и 22 – по России. Коллеги, такие результаты говорят о том, что у региона есть огромный потенциал для дальнейшего развития, - заявило Бусаргин.

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