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Происшествия25 ноября 2021 6:54

Раскопки «Т Плюс» на Вишневой, Лунной и Тверской оставили без тепла и горячей воды 27 домов

Многоквартирные дома останутся без отопления до вечера
Источник:kp.ru
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На Вишневой, Лунной и Тверской идут работы энергетиков

На Вишневой, Лунной и Тверской идут работы энергетиков

Фото: Александр Уриевский

Без отопления и горячей воды на весь день остались 27 многоквартирных домов с тысячами жителей в Ленинском районе Саратова.

Котлованы, где энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» с 10 утра собирались начать ремонтно-восстановительные работы, выкопаны в районе улиц Вишневая, Лунная и Тверская.

Повышение надежности внутриквартальных теплосетей потребовало отключения тепла и горячей воды в домах на нескольких улицах: МКД 1-й Телеграфный проезд, 2 МКД 1-й Телеграфный проезд, 4 МКД 1-й Телеграфный проезд, 12 МКД 2-й Телеграфный проезд, 3 МКД 2-й Телеграфный проезд, 5 МКД 2-й Телеграфный проезд, 7 МКД 2-й Телеграфный проезд, 9 МКД ул. Вишневая, 18 МКД ул. Вишневая, 20 МКД ул. Вишневая, 24А МКД ул. Деловая, 15 МКД ул. Деловая, 26 МКД ул. Деловая, 26A МКД ул. Курдюмская, 65 МКД ул. Курдюмская, 65А МКД ул. Курдюмская, 67 МКД ул. Курдюмская, 69 МКД ул. Курдюмская, 90 МКД ул. Курдюмская, 92/1 МКД ул. Курдюмская, 92/2 МКД ул. Лунная, 2/6 МКД ул. Лунная, 5 МКД ул. Лунная, 14 МКД ул. Лунная, 16 МКД ул. Лунная, 18 МКД ул. Тверская, 31/1 МКД ул. Тверская, 31/2.

Завершить работы и вернуть отопление и горячую воду в компании пообещали к 20.00 сегодня, 25 ноября.

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