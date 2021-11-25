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Происшествия25 ноября 2021 6:34

В Вольске из-за неисправной печки загорелись дом и сараи

Обошлось без пострадавших
Наталия Калинина
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Пожар в Вольске

Пожар в Вольске

Вчера, 24 ноября, в Вольске из-за неисправной печки загорелись дом и сараи. Обошлось без пострадавших.

Пожар заметили в 9:11. Горел частный деревянный дом на улице Рабочей. Огонь объял само здание, а также надворные постройки. Площадь пожара составила 75 квадратных метров.

По предварительным данным пожар произошел из-за неисправной печи. На тушение выезжали 4 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

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