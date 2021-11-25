Жители дома в Заводском тонут в кипятке – вода заливает подвал

"Коммунальный туман" в саратовском подвале

Сегодня, 25 ноября, жительница Саратова пожаловалась, что ее дом тонет в кипятке – вода заливает подвал.

Как пишет Наталья Григорьева в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте авария произошла по адресу Брянская д.34. Подвал четырехэтажного дома вторые сутки заливает горячая вода.

- Мы тонем, помогите! Обзвонили все службы, никто так и не приехал, - жалуется горожанка.

Напомним, сегодня с утра, 25 ноября, без отопления и воды остались тысячи житель Ленинского района. Там случилась авария на магистральном водопроводе.

Из подвала валит пар

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