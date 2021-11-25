В Саратовской области коронавирус выявили еще у 627 человек

На утро 25 ноября в Саратовской области коронавирусом заразились еще 627 человек.

По данным регионального оперативного штаба, половина новых случаев – 315 – в Саратове, еще 78 – в Энгельсском районе, 37 – в Балаковском, 31 – в Балашовском, еще 13 - в Вольском районе.

Среди новых пациентов 175 человек в возрасте старше 60 лет и 47 детей в возрасте до 14 лет.

Число пациентов в ковид-госпиталях сокращается, сейчас там 3155 человек, но растет количество болеющих на дому – 8977 зараженных.

У большинства новых больных – 507 человек – диагностированы признаки ОРВИ, у 115 – пневмония.

Всего с начала пандемии в Саратовской области COVID-19 заразились 117 246 человек, выздоровели с начала эпидемии 100 961 человек, за сутки — 447.

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