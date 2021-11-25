Авария в Балаково

Вчера, 24 ноября, в Балаково ВАЗ столкнулся с Toyota лоб в лоб. Есть пострадавший. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария случилась в 20:15 напротив дома № 2 а по улице Факел Социализма. 20-летний парень на ВАЗ-21093 не уступил дорогу едущей на встречу Toyota, за рулем которой сидел 30-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал 23-летний пассажир отечественного автомобиля. С травмами госпитализирован в медицинское учреждение.

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