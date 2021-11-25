Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика25 ноября 2021 5:19

Вячеслав Володин: мы снижаем процентные ставки и спасаем людей от кабалы

Спикер ГД поднял вопрос микрозаймов
Наталия Калинина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Выступление Володина очень актуально для россиян

Выступление Володина очень актуально для россиян

Вячеслав Володин заговорил о необходимости снизить процентные ставки по микрозаймам в России. Сегодня, 25 ноября, в телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов» был опубликован фрагмент выступления в парламенте.

- Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством. Если мы снижаем ставки, то спасаем людей от кабалы, - заявил спикер ГД.

Сейчас в Госдуму уже внесли законопроект о снижении максимальных размеров ставок по микрозаймам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.