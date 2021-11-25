Вячеслав Володин: мы снижаем процентные ставки и спасаем людей от кабалы

Выступление Володина очень актуально для россиян

Вячеслав Володин заговорил о необходимости снизить процентные ставки по микрозаймам в России. Сегодня, 25 ноября, в телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов» был опубликован фрагмент выступления в парламенте.

- Мы должны думать о людях, а не о тех, кто занимается ростовщичеством. Если мы снижаем ставки, то спасаем людей от кабалы, - заявил спикер ГД.

Сейчас в Госдуму уже внесли законопроект о снижении максимальных размеров ставок по микрозаймам.

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