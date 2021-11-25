Мария Усова: Необходима обязательная, если хотите, принудительная вакцинация

Мария Усова

Генеральный директор холдинга "Волга-Медиа" Мария Усова высказалась по поводу обязательной вакцинации. По ее мнению, споры о нарушении прав неуместны, если речь идет о выживании.

- QR-коды! Добро или зло? Сейчас все высказываются по поводу вакцинации, приводя свои аргументы «за» или «против».

Хоть я и не сторонница навязывать своё мнение окружающим все-таки скажу, что QR-код по мне больше «добро» нежели «зло». Знаю, что после этих слов полетят копья со стороны людей, выступающих якобы за равные права, от людей делящих общество на тех кто «сам выбирает» прививаться или нет, болеть тяжело или переносить болезнь в легкой форме. Многие из этих людей считают абсурдным ограничивать непривитых от общения с вакцинированными.

- А чего мол вам бояться, если вас вакцина защищает? А нас не ограничивайте в правах! все люди равны в 21-ом веке!

Но эти люди, ослеплённые собственным эгоизмом, совершенно забывают, что кроме молодых и здоровых есть и те, кто не может привиться по медицинским показаниям- действительно больные люди, есть дети в конце концов!!! Которых естественно никто не будет прививать в ближайшее время, но они также заражаются и тяжело болеют?

Кто защитит этих людей и как бы не звучало банально - наше будущее?

Именно поэтому я и считаю, что необходима обязательная, если хотите принудительная вакцинация! А в демократию поиграем потом с уцелевшими))), - написала Усова в своем телеграм-канале "Колонка издателя".