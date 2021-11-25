В Саратовской области будет сильный ветер с мокрым снегом

Сегодня, 25 ноября в Саратовской области ожидается сильный порывистый западный ветер, в северной половине региона будут небольшие осадки в виде мокрого снега, об этом сообщает Приволжский УГМС.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Днем идет небольшой снег. На дорогах остается гололедица. Ветер дует юго-западный, его скорость составляет 6-11 м/с, отдельные порывы достигают 15-19 м/с. Температура колеблется от -3 до +2 градусов.

В Саратове небо затянуто густыми облаками. Температура колеблется от -4 с утра до +1 градуса днем. Дует сильный ветер западной четверти. Его скорость составляет 5 – 7 м/с, отдельные порывы достигают 13 м/с.

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