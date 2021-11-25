Житель Волгограда рассказал, как убивал саратовца

Житель Волгограда на месте показал, как совершил убийство в Саратове Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове продолжается расследование уголовного дела об убийстве 46-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, вину в преступлении признал 27-летний приезжий из Волгограда, ранее уже судимый.

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следствие считает, что мужчина приехал в Саратов и снял квартиру в доме на улице Соколовогорская. Вечером 8 ноября он услышал шум в подъезде и вышел посмотреть. Выяснилось, что к соседке пришел гость, но та не пустила его переночевать. Мужчины решили обойтись своими силами и устроили застолье на съемной квартире.

Посиделки не прошли мирно — когда волгоградец отлучился за очередной порцией спиртного в магазин, собутыльник устроил в комнате хаос и разбросал вещи. Это возмутило хозяина вечеринки — он обругал нового знакомого, а в ответ получил удар в грудь.

Мужчина признал вину Фото: СУ СКР по Саратовской области

Завязалась драка. Волгоградец ударил гостя кулаком в лицо, а когда тот упал, сломав телом стул, принялся избивать его отломившейся ножкой. В итоге он задушил потерпевшего рукой, прижав за шею к стене.

Бросив труп в квартире, мужчина собрал вещи, запер дверь и уехал в Волгоград. Однако сотрудники уголовного розыска вскоре нашли его и привезли в Саратов. Тело было найдено 11 ноября владелицей квартиры.

Сейчас обвиняемый находится под арестом, рассказав подробности своего преступления.

Сейчас обвиняемый отправлен под стражу Фото: СУ СКР по Саратовской области

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