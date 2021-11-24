Сергей Гладков призвал коммунистов исключить Рашкина из партии КПРФ

Сергей Гладков

Депутат Саратовской областной думу Сергей Гладков (ЕР) призвал своих коллег из КПРФ принять решение об исключении из партии Валерия Рашкина после скандальной историей с убийством лося. Об этом он заявил в завершении заседания облдумы 24 ноября.

- Его поступок бросил тень на всю парламентскую систему, и вызвал волну народного гнева в интернете, - заметил Гладков.

Депутат Хорьков поддержал коллегу - «Рашкин так заврался, что люди смотрят на него и говорят - вот такие люди во власти».

В ответ руководитель фракции КПРФ в облдуме Анидалов заявил, что «Рашкина вы все боитесь так, что дали ему убить лося».

Напомним, в Госдуме 25 ноября планируется рассмотреть вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Валерия Рашкина по представлению Генпрокуратуры. Ему грозит уголовное дело о незаконной охоте.