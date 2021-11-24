Общественницу Валентину Боброву и медика Виктора Зеленковского признали почетными гражданами Саратова

Виктор Зеленковский
Сегодня, 24 ноября, на заседании Саратовской областной Думы общественнице Валентине Бобровой и медику Виктору Зеленковскому присвоили звания «Почетного гражданина Саратовской области». Решение было признано единогласно. Участвовали в голосовании 32 депутата.
Виктор Зеленковский - ветеран труда, врач-терапевт ГАУ СО «Энгельский дом-интернат для престарелых и инвалидов», его кандидатуру выдвинул Валерий Радаев.
Валентина Боброва - председатель СРО Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Ее кандидатура выдвинута этим общественным объединением.
Валентина Боброва
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