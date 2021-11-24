Из федерального бюджета поступят средства на реконструкцию системы водоснабжения Саратовской области

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Сегодня, 24 ноября, депутаты ГД приняли в третьем чтении федеральный бюджет. Это даст возможность решить многие проблемы Саратовской области, пишет в своём Telegram-канале Николай Панков.

В следующем году в Пугачевском районе продолжат строительство нового корпуса санатория. А в 2023 году в селе Надеждинка восстановят насосную и заменят водонапорную башни, установят очистную систему и заменят подводящие сети.

71 млн рублей выделили на реконструкцию стадиона «Юность» в Вольске, а с 22-го по 24-й восстановят канализационные очистные сооружения Хвалынска – 87,6 млн. В 2024 году построят четыре скважины и водонапорные башни в поселке Алексеевка.

- Что особенно важно, в нашем засушливом Заволжье будет реализован ряд проектов по строительству и модернизации объектов водоснабжения. В Балаковском районе это питьевое водоснабжение сёл Подсосенки и Натальино (2022 год). Реконструкция трёх скважин и установка водонапорной башни в селе Кормежка. В 2023 году в селе Наумовка появятся новые очистные и водозаборные сооружения. Заложены и средства на разработку и реализацию комплексных проектов реконструкции гидротехнических сооружений водных путей Волжского бассейна.

В Дергачевском районе предстоит строительство очистных сооружений, насосной станции и сетей в селе Новоросляевка и поселке Советский. Это на будущий год. В 2023-м такие же работы выполнят в селах Петропавловка и Камышево, а в 2024 году - в поселке Первомайский. Также в 2024 году будут построены две водозаборные скважины и установлена водонапорная башня в селе Демьяс.

Краснопартизанский район: на 2023 год запланирована реконструкция системы водоснабжения со строительством очистных сооружений в селах Сулак и Толстовка. А на 2024 год – в селе Беленка. Будет реконструирован производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Горный», включая проектно-изыскательские работы. На это в 2022 и 2023 годах будет в общей сложности затрачено около 4 млрд руб, - пишет Панков.

Больше всего проблем, отмечает парламентарий в Ершовском районе. В 2023 году там проведут реконструкцию насосной и замену водонапорной башен, установят новую очистную систему, заменят коммуникации в селах Новорепное, Чапаевка, Марьевка, Дмитриевка, Осинов Гай, Лобки, Новосельское, Перекопное, Семено-Полтавка, в поселках Южный, Кушумский, Прудовой и Миусс. В 2024 году реконструируют водозаборную башню в поселке Целинный.

- В Озинском районе на будущий год планируется строительство очистных сооружений системы водоснабжения в селе Новочерниговка. А в Ивантеевском районе - приобретение модульной установки по очистке и обеззараживанию воды в селе Чернава (2024 год). Это далеко не весь перечень объектов.

Реализацию этих и других проектов с жителями возьмем на контроль. И продолжим обсуждать проблемы, которые нуждаются в решении, - обещает парламентарий.

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