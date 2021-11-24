Прокуратура области требует забрать у мэрии полномочия по жилищному контролю и лицензированию УК

В Саратовской областной думе приняли протест региональной прокуратуры по поводу передачи муниципалитетам полномочий по жилищному надзору и лицензионному контролю.

Представитель облпрокуратуры Иван Гусев заявил, что приянятое ранее решение областной думе о передаче ряда полномочий по проведению жилищного надора от Госжилинспекции в муниципалитеты прямо противоречит федеральному законодательству.

Согласно действующим законам жилищный надзор могут осуществлять только органы мисполнительной власти региона, тое сть областные структураы, а местное самоуправление, то есть администрации городов и районов, такое право получили ошибочно.

Напомним, весной 2021 года депутаты облдумы проголосовали за передачу муниципалитетам части полномочий Государственной жилищной инспекции. Чиновникам мэрии разрешили вести надзор за соблюдением требований к сохранности жилфонда, а также лицензионный контроль в отношении управляющих организаций. Предполагалось, что число проверок УК резко увеличится - жители массово обращались с жалобами на качество работы управляющих организаций в мэрию, а там вынуждены были перенаправлять значительную долю обращений в Госжилинспекцию.

Депутаты приняли протест прокуратуры для рассмотрения.

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