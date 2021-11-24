Володин: разделяю позицию врачей, обратившихся к антиваксерам

Сегодня, 24 ноября, Вячеслав Володин в своем телеграм-канале заявил, что поддерживает позицию врачей, обратившихся к антиваксерам с открытым письмом. Дело в том, что сегодня врачи 11 больниц РФ предложили противникам вакцинации лично посетить ковидные отделения.

- Разделяю и поддерживаю позицию врачей. Понимаю, почему они так остро воспринимают слова тех политиков и общественных деятелей, кто публично подвергают сомнению пользу вакцинации, - заявил спикер Госдумы и отметил, что, несмотря на все ограничительные меры, на сегодня четыре депутата болеют, а за последние 10 дней ушли из жизни два работника аппарата.

- Прорабатываем вопрос, чтобы те, кто приходит в Думу, имели QR-код. Резонансный законопроект о QR-кодах направлен в рассылку до 14 декабря: в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации. У всех будет право высказаться. Обратная связь нам важна, без этого парламент работать не может, - заявил Володи и подтверждении своих слов открыл комментарии к этой записи в телеграм-канале.

Вячеслав Володин поддержал врачей

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