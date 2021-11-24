Фото: Минприроды Саратов

Ущерб от лесных пожаров в Саратовской области уменьшился в 40 раз в 2021 году, об этом сообщает министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

- За апрель-май в регионе произошло 22 лесных пожара, происходило до четырех возгораний в сутки. Вторая волна пожаров прошла в августе: произошло 14 возгораний. Всего произошло 53 пожара, большинство из которых были вызваны неаккуратными действиями человека, - уточнил министр.

- В этом году ущерб лесному фонду от огня оказался незначительный: 232 тысячи рублей, для сравнения в прошлом году он был в 40 раз больше: 8,7 миллиона рублей, - сказал Константин Доронин и добавил, что в большинстве случаев горела трава, а не ценные породы леса.

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