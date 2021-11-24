Наталью Караман сняли с поста заместителя председателя Общественной палаты

Заседание Общественной палаты

Сегодня, 24 ноября, на очередном заседании было принято решение о снятии с поста заместителя председателя Общественной палаты Саратовской области Натальи Караман.

В рамках прошедшего сегодня заседания Наталья Караман была лишена статуса заместителя председателя Общественной палаты Саратовской области. Решение было вынесено от лица комитета по регламенту и этике.

Также в рамках мероприятия было принято решение исключить Марину Евсюкову из состава Общественной палаты. Татьяна Топилина стала председателем комиссии по охране здоровья граждан.

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