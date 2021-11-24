Житель Заводского решил побороться с пьянством сожительницы и забил ее до смерти

Оглашен приговор жителю Заводского района Саратова, который решил побороться с пьянством сожительницы и забил ее до смерти.

Трагедия произошла 30 ноября 2020 года в квартире на проезде Энергетиков. В тот вечер 36-летний мужчина распивал спиртное в компании своей 37-летней сожительницы. В какой-то момент мужчина решил, что женщина пьет слишком много и стал ее за это бить. На следующий день состояние женщины ухудшилось, пришлось вызвать скорую.

Женщину срочно доставили в больницу и сделали ей операцию, однако спасти ее не удалось. 3 декабря 2020 года она скончалась. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.

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