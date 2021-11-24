Жители трех районов Саратова остались без воды сегодня

Сегодня, 24 ноября. Жители трех районов Саратова остались без воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Авария произошла в Октябрьском районе по адресу Большая Садовая, 66. До 20:00 прекращена подача воды в квадрате улиц Беговая - 1-я Беговая – Большая Садовая.

Ранее мы сообщали о масштабном отключении в Ленинском районе, где без воды остались почти 15 тысяч человек, а также о работах на водопроводной насосной станции в Заводском районе, где на данный момент подача воды должна быть уже восстановлена.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.