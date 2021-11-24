Из саратовского дорожного фонда на ускоренный ремонт сельских дорог выделено 1,5 миллиарда

Из дорожного фонда Саратовской области на ремонт сельских дорог выделено 1,5 миллиарда рублей. Новая программа по передаче средств дорожного фонда региона на эти нужды позволит ускорить ремонт дорог, о чем пишет Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

С инициативой передачи части средств саратовского дорожного фонда выступил Вячеслав Володин. Он предложил определить размер субсидии из расчета три тысячи рублей на одного жителя. На эти цели из бюджета направят более 1,5 миллиарда рублей.

Ранее средства из регионального фонда на ремонт внутренних дорог сельские поселения могли получить только если финансировали часть проекта за свой счет. Теперь же на ремонт сельских дорог будет сразу выделяться 100 процентов финансирования. В программе участвуют 265 таких поселений. Муниципальные образования при этом смогут направлять дополнительные средства на ремонт дорог из своего бюджета.

Роман Бусаргин рассказал о продвижении программы

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