Прокуратура попробует отменить оправдательный приговор экс-министру Наталье Мазиной

Наталья Мазина с адвокатом Фото: Александр Уриевский

Прокуратура Саратовской области подала апелляцию на решение Фрунзенского районного суда Саратова, который оправдал экс-министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину. Эту информацию «КП-Саратов» подтвердили в пресс-службе суда.

Напомним, Мазину обвиняли в использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы – по мнению следствия она не распорядилась отказаться от приемки в подведомственных медицинских учреждениях 18 фальсифицированных УЗИ-аппаратов. Событие имело место в период с декабря 2018 по январь 2019 годов. Таким образом, утверждало обвинение, областному бюджету причинили ущерб в 53 миллиона рублей.

Мазина свою вину не признала, 12 ноября 2021 года суд вынес оправдательный приговор. Как выяснилось в ходе экспертизы, аппараты соответствовали всем принятым в России нормам, а для корректной работы всех датчиков на аппаратах достаточно было обновить программное обеспечение.

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