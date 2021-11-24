Саратовских коммунистов спросили о траурных мероприятиях по убитому Рашкиным лосю

Трибуна КПРФ в саратовской облдуме обернулась в траур на заседании 24 ноября

Депутат Саратовской областной думы Иван Чепрасов поинтересовался с чем связано траурное оформление трибуны у коммунистов - с поминальной датой 9 дней или 40 дней с убийства лося?

На эту колкость председатель думы Александр Романов заметил, что у Чепрасова в перерыве будет возможность поинтересоваться этим у коллег из КПРФ.

- Они даже сейчас к вам гораздо ближе, я от них – дальше, - сказал Романов, намекая на то, что Чепрасов депутат беспартийный, в прошлом вышедший из «Единой России».

Саратовские коммунисты, включая Бондаренко и Анидалова, шутку про лося предпочли не заметить.

Напомним, бывший руководитель обкома КПРФ в Саратове, а ныне столичный партийный деятель КПРФ Валерий Рашкин в конце октября попался на незаконной охоте в Саратовской области и долгое время вводил всех в заблуждение, что тушу лося нашел в лесу.

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