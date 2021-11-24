В Балаково вынесли штрафы всем автохамам и любителям свалок

Балаковский автохам

В Балаково прошло заседание административной комиссии: чиновники вынесли штрафы всем автохамам и любителям свалок.

Любителям парковаться в зеленой зоне или на детской площадке выписали штрафы от двух до трех тысяч рублей: всего назначено наказание по восьми протоколам.

Кроме того, два бизнесмена привлечены к административной ответственности за вскрышные работы, не согласованные с администрацией. На должностных лиц наложены штрафы по 10 тысяч рублей.

Еще два балаковца оштрафованы на две тысячи рублей за организацию свалки строительного мусора на муниципальной земле. Всего по итогам заседания выписано протоколов на сумму 52 500 рублей.

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