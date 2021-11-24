В Саратове 2460 человек остались без света из-за аварии

Сегодня, 24 ноября, в Саратове 204 дома остались без света из-за аварии в Кировском районе.

Как сообщили в городской администрации, авария произошла в 9:50.

На данный момент без электричества остаются 2460 человек. О сроках проведения ремонта информации пока нет. Жители активно жалуются на ситуацию в социальных сетях. Без света остается здание СГАУ по адресу Соколовая, 335.

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