Роман Бусаргин: собственники исторических зданий забывают об ответственности

Роман Бусаргин на совещании

Сегодня, 24 ноября, Роман Бусаргин в своем телеграм-канале напомнил, что собственники исторических зданий в Саратовской области часто забывают об ответственности.

- Всего в регионе более пяти тысяч объектов культурного наследия, в Саратове их более тысячи. На реконструкцию таких зданий наложены ограничения. Глава правительства отметил, что иногда собственники памятников архитектуры забывают об ответственности и не следят за состоянием вверенных объектов, - рассказал Роман Бусаргин, а также отметил, что большую положительную роль в сохранении саратовского культурного наследия сыграл спикер ГД Вячеслав Володин. По его инициативе с 2019 года в Саратовской области действует программа восстановления объектов. В следующем году планируется отреставрировать 14 памятников архитектуры.

- Вчера провел совещание с руководителем управления по охране объектов культурного наследия Владимиром Мухиным и главой областного КУИ Екатериной Лавренко. Постановил усилить работу с собственниками и арендаторами исторических зданий, - заметил глава правительства и сообщил, что в 2021 году прошло более 100 проверок их состояния, но нужно проводить еще больше.

Напомним, что вчера Николай Панков, Андрей Воробьев и Александр Срелюхин обратились к губернатору и прокурору, чтобы инициировать проверку исторических зданий, при необходимости понудить собственников соблюдать меры по их охране и надлежащему содержанию.

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