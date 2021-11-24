В Саратовской облдуме опровергли информацию о кулуарном рассмотрении законопроекта о QR-кодах

Закон о кодах Саратовская областная дума рассмотрит после обсуждения в комитетах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Саратовской областной думы 24 ноября спикер Александр Романов прояснил ситуацию с обсуждением федерального законопроекта о введении обязательных QR-кодов. Ране представители КПРФ заявили, что у них есть информация. Что законопроект обсуждать не будут, а отправят в Москву, подписав его одобрение от имени всех депутатов.

- Не надо собирать непроверенную информацию и выдавать ее за факты. В Саратовскую облдуму поступил проект федерального закона по QR-кодам. Он направлен в три комитета. После рассмотрения там проект федерального закона будет рассмотрен на заседании областной думы. Может быть два решения – поддерживаем или нет. Прошу вас эту тему оставить до тех пор, когда будем рассматривать ее на думе, - заявил Романов.

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