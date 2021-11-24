Ремонт школ, детских садов и домов культуры в Саратовской области начнут с крыш

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Средства программы по ремонту школ, детских садов и домов культуры во всех районах Саратовской области сосредоточат в крупных муниципалитетах, где ремонт начнется в большем количестве объектов. Самыми проблемными точками в большинстве случаев являются крыши зданий. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Роман Бусаргин. Он провел совещание по программе ремонта с руководством минобраза и минкульта области.

В процессе подготовки программы выяснилось, что основная проблема всех этих объектов неудовлетворительное состояние кровли. При этом стоимость этого вида работ по многим объектам может варьироваться от 2,5 до 4 млн рублей. Бусаргин заметил, что в этом случае придется обращаться в облдуму для выделения дополнительных средств.

- В самых крупных муниципалитетах будет справедливым отремонтировать больше объектов, поскольку их общее количество там выше, чем в остальных. К формированию перечня будут привлечены муниципалитеты и депутаты, которые непосредственно взаимодействуют с жителями. Подробный перечень будет опубликован позже, - пообещал Бусаргин.

Программу по ремонту 100 школ, 100 детских садов и 50 домов культуры инициировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. На эти цели будет выделено не менее 250 млн рублей.

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