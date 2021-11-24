В Саратовской областной думе приняли бюджет региона на 2021

В Саратовской областной думе приняли областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В нем предусмотрено сохранение целевых ориентиров по зарплатам педагогическим работникам общеобразовательных организаций, педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работникам учреждений культуры, среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работникам - 32522 рубля в месяц;

педагогическим работникам дополнительного образования детей - 33100 рублей в месяц;

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций - 29855 рублей в месяц;

врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) - 65044 рубля в месяц;

по остальным категориям работников бюджетной сферы и органов управления обеспечивается индексация на прогнозный уровень инфляции с 1 октября 2022 года на 3,8%, с 1 октября 2023 года на 3,8%, с 1 октября 2024 года на 3,7%, а также увеличение с 1 января 2022 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13617 рублей.

Запланировано привлечение инфраструктурного бюджетного кредита в 2022-2023 годах на общую сумму 4,3 млрд рублей на проект комплексного развития территории бывшего аэропорта Саратов «Центральный» - на 2022 год проект профинансируют на 1,5 млрд рублей, на 2023 год – 3 млрд рублей.

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