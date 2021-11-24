Саратовским паралимпийцам и их тренерам выписали солидные премии

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Призеров Паралимпийских игр от Саратовской области в 2021 года в Токио поощрили деньгами. Постановление о вознаграждении подписал председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Различные суммы от 550 до 75 тысяч получат спортсмены Денис Тарасов, Маляк Алиева, Юлия Шишова, Сергей Малышев, Сергей Сафин и Максим Никифоров.

Также выплаты получат тренеры, которые подготовили паралимпийцев: Светлана Борисовская, Николай Кирпичников, Галина Филиппова, Марина Моисеева, Алексей Мухортов и Галина Ширшова.

Напомним, в Токио саратовские спортсмены завоевали на Паралимпиаде одну золотую, две серебряных и пять бронзовых медалей.

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